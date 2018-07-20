Дядя Дениса Тена призвал казахстанцев достойно проводить спортсмена

Дядя казахстанского фигуриста Дениса Тена, ставшего жертвой вооруженных грабителей, обратился к казахстанцам и журналистам. Родственник попросил достойно проводить спортсмена в последний путь.

- Уважаемые друзья, у нас случилось горе. Ушел из жизни Денис, - приводит Tengrinews.kz слова дяди Тена. - Но он не только мой племянник, он достойный спортсмен, достойно представляющий нашу страну. Завтра состоится гражданская панихида в 10 часов, во дворце спорта Балуана Шолака. Мы должны его достойно проводить в последний путь. Просьба родных и близких, чтобы завтра прошло все достойно, чтобы мы действительно пришли проститься с Денисом, потому что любые ЧП, недоразумения это, конечно, будет камень в память Дениса.