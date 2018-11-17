Досягаема ли Загитова? Отвечает Мишин

Тренер российской фигуристки Софьи Самодуровой Алексей Мишин прокомментировал выступление его подопечной на "Гран-при России". Фигуристка заняла второе место, уступив только олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

- Это кажется, что я был напряженный. Я расслабляюсь каждый вечер, - сказал Мишин. - Задача на сезон? Для Софьи Самодуровой - превзойти себя. Для себя - вставать утром, чувствовать себя хорошо, приезжать на дачу, выпить с друзьями.

Досягаема ли Загитова? Она очень хорошая. (Дмитрий Лунев)