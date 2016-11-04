Дмитрий Соловьев: "Зрители на "Гран-при Москвы" подбадривают и мотивируют"

Фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев остались довольны выступлением в коротком танце на "Гран-при Москвы". Пара перед произвольной программой занимает второе место, уступая только Мэдисон Чок и Эвану Бэйтсу.

- В блюзе вдвоем хорошо, - цитирует "Р-Спорт" Боброву.

- Экстаз, - добавил Соловьев. - Мы очень довольны оценкой, нас поддержал зал. В нужный момент зрители аплодировали, в нужный - затихали. Это здорово. Ты выходишь на лед и чувствуешь, что ты дома. Это подбадривает и мотивирует. Была родная обстановка. Мы проделали большую работу после "Гран-при Америки".

- Иногда на аренах бывает тяжелая аура, - продолжила фигуристка. - Когда хочется закрыться от всего, а здесь (в Москве) хочется принимать все это. Классные эмоции, когда чувствуется, что весь зал желает нам хорошего.