Дмитрий Соловьев: "Жулин - настоящий мужик, стержень, его слезы дорогого стоят"

Российский фигурист Дмитрий Соловьев, выступающий в паре с Екатериной Бобровой, отметил, что чемпионат России особенный старт для спортсменов. Соловьев также добавил, что слезы тренера Александра Жулина после победы дуэта на ЧР дорогого стоят.

– Слезы тренера – это дорогого стоит, – цитирует "Р-Спорт" Соловьева. – Этот человек – мужик, он стержень, на которого мы равняемся. Он никогда не покажет лишней эмоции, а сегодня он пролил слезу. Он настоящий мужик. Вроде кажется, что чемпионат России по значимости на четвертом месте по уровню в череде соревнований, но он проходит на таком нерве. То ли от грядущих праздников, то ли еще от чего, но это особенный старт для нас. Мы рады, что подарили радость нашим тренерам, нашим близким. Дорогого стоит, что и весь зал встал.

Напомним, что 22 декабря Соловьев и Боброва стали семикратными чемпионами России.