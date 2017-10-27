Дмитрий Соловьев: "У нас с Бобровой произошла потеря концентрации в самый неподходящий момент"

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев в интервью "Р-Спорт" отметили, что на их выступлении на московском этапе "Гран-при" сказалось отсутствие концентрации. Напомним, что фигуристы стали вторыми, набрав 184,74 балла.

– За прошедшее после проката произвольного танца время мы пересмотрели видеозапись, поговорили со специалистами и пришли к выводу, что ваша ошибка на вращении все-таки могла быть связана с тем, что вы слишком глубоко вошли в образ и потеряли концентрацию. А к какому выводу пришли вы?

Соловьев: Мы проделали массу работы, сделали большое количество прокатов в ходе подготовки к турниру, и, видимо, концентрация у нас действительно чуть-чуть пропала. Как правило, такая потеря концентрации происходит в самый неподходящий момент и в таких местах, в которых ты просто не ожидаешь, что это может случиться.

Боброва: Чересчур войти в образ, на мой взгляд, нельзя. У нас танец про слепую девушку, но я же не закрываю глаза. В первую очередь это спорт. Здесь важны баллы и занятые места.

– Хорошо, если это не избыточное вживание в образ, тогда, получается, самоуверенность?

Соловьев: Нет. Только дурак бывает самоуверенным. Это спорт, случается разное: шнурок развязывается, в дугу на льду попадаешь… Просто ты действительно ощущаешь и знаешь, как ты исполняешь программу, как распределяешь силы в ней. Это уверенность, но не самоуверенность.

– После этой ошибки злополучному вращению будете уделять больше внимания на тренировках?

– Соловьев: Дело не в конкретном вращении, а в концентрации в целом. Нельзя просто так отдавать баллы соперникам. Неважно, на каких элементах, они все сейчас дорогостоящие.