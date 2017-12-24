Дмитрий Соловьев: "Присутствие Синициной и Кацалапова помогает нам становиться лучше"

Российский Фигурист Дмитрий Соловьев, выступающий в паре с Екатериной Бобровой, сказал, что ему нравится ощущение конкуренции с дуэтом Виктория Синицына/ Никита Кацалапов. Партнерша отметила, что присутствие на тренировкам другой сильной пары мотивирует их.

- На протяжении всей карьеры – с того момента, когда мы еще катались у Елены Кустаровой и Светланы Алексеевой, мы были первой парой в группе. То есть рядом никогда не было равнозначных соперников, мы знали, что все равняются на нас, - цитирует "Р-Спорт" Боброву. - Появление Вики и Никиты означало, что внутри группы у нас появились серьезные соперники. Но это на самом деле было здорово: все стали друг друга подталкивать, подстегивать, смотреть друг на друга. Допустим, мы с Димой приходили на тренировку и видели, что Вика с Никитой делают прокат. Даже если у нас не было запланировано в этот день делать прокат, мы все равно его делали. Вне плана. Могу сказать честно: так, как в этом сезоне, мы еще не работали никогда. И вы видите результат.

При этом мы все отлично общаемся, вместе ходим обедать, то есть нет ни малейшего дискомфорта в отношениях.

- Когда ребята перешли в нашу группу, мы были в Японии – выступали на командном чемпионате мира. Там же узнали о том, что в группе появилась еще одна пара. Мне кажется, что Жулин на тот момент сам не знал, какого развития ситуации ожидать: либо у нас с Катей наступит спад, либо мы вгрыземся в лед и все-таки выдержим это соперничество. Сейчас могу точно сказать: присутствие Синициной и Кацалапова нам сильно помогает двигаться вперед, развиваться, становиться лучше. Это всегда интересно, когда есть конкуренция. Мы с Никитой когда-то даже разговаривали об этом. Что даже в тренировках, когда вместе выходим на лед, постоянно ощущаем внутреннюю борьбу между нами как между партнерами. И это приятное ощущение.