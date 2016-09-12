12:43 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Дмитрий Соловьев: "Приносим сок - спрашивают: "Нет ли в стакане мельдония?"

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Олимпийские чемпионы Сочи-2014 Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев подчеркнули, что история с мельдонием осталась в прошлом. В марте Боброва была временно дисквалифицирована из-за обнаружения в организме запрещенного препарата. Впоследствии дисквалификация была снята  на основании нового правила ВАДА о минимальной концентрации мельдония в организме.

- Мы откинули эту историю далеко-далеко, из нее остались только шутки про мельдоний, над которыми мы просто уже смеемся, - цитирует "Р-Спорт" Боброву.

- Приносим сок, а у нас спрашивают: "Нет ли мельдония в стакане?". Или пирог едим, а нам: "Начинка не мельдониевая?" - добавил Соловьев.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/interview/20160912/1076005426.html

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