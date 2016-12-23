Фигурист Дмитрий Соловьев заявил, что российские спортсмены становятся сильнее он негативных решений со стороны международных федераций. Также спортсмен заявил, что не беспокоится по поводу возможных манипуляций с допинг-пробами 28 участников Олимпиады в Сочи.
– Нам приходится подстраиваться под те правила, которые нам диктуют, – цитирует "Р-Спорт" Соловьева. – И спасибо вам большое – мы от этого становимся только сильнее. Если другие страны спокойны, не переживают и не думают о том, что происходит, что могут быть сложности и препятствия, то мы давно к этому привыкли, и нас не собьешь!
Мы прекрасно знаем, что ничего не принимали, никаких шагов не предпринимали, чтобы было в чем нас обвинить.
Benpb_bl
А для России нужны какие-то отдельные правила??? Мне кажется или у всех спортсменов и чиновников уже крыша едет??
01:52
Max2015
конкретно Боброва и Соловьев становятся всё более унылыми и устаревшими на фоне блистательных Тессы и Скота и французов
23:34 23 декабря
mobile_actor
Правила, вообще-то, одинаковы для спортсменов всех стран.
20:48 23 декабря