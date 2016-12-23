20:35 23 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Дмитрий Соловьев:
"От продиктованных России правил мы становимся только сильнее"

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Фигурист Дмитрий Соловьев заявил, что российские спортсмены становятся сильнее он негативных решений со стороны международных федераций. Также спортсмен заявил, что не беспокоится по поводу возможных манипуляций с допинг-пробами 28 участников Олимпиады в Сочи.

– Нам приходится подстраиваться под те правила, которые нам диктуют, – цитирует "Р-Спорт" Соловьева. – И спасибо вам большое – мы от этого становимся только сильнее. Если другие страны спокойны, не переживают и не думают о том, что происходит, что могут быть сложности и препятствия, то мы давно к этому привыкли, и нас не собьешь!

Мы прекрасно знаем, что ничего не принимали, никаких шагов не предпринимали, чтобы было в чем нас обвинить.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161223/1114193718.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Benpb_bl

А для России нужны какие-то отдельные правила??? Мне кажется или у всех спортсменов и чиновников уже крыша едет??

01:52

Max2015

конкретно Боброва и Соловьев становятся всё более унылыми и устаревшими на фоне блистательных Тессы и Скота и французов

23:34 23 декабря

mobile_actor

Правила, вообще-то, одинаковы для спортсменов всех стран.

20:48 23 декабря

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