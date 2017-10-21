Дмитрий Соловьев: "Ошибка на вращении – просто нонсенс"

Пятикратные чемпионы России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, занимавшие второе место после короткой программы на "Гран-при России", допустили ошибку на вращении и после произвольного танца остались на втором месте, набрав по сумме двух программ 184,74 балла. Спортсмены считают, что такие погрешности недопустимы.

– Этому нет оправдания, если ты – спортсмен высокого класса, то не вправе терять концентрацию, – сказал Соловьев.– Нужно работать тщательнее над каждым элементом, ведь вращение мы не срывали ни разу в этом сезоне. Глупая и досадная ошибка, которую мы просто не ожидали. Мы катаемся на тренировках всегда чисто, поэтому это нонсенс.

– Я плакала не сколько из-за ошибки, сколько из-за перенасыщения эмоциями, – сказала, в свою очередь, Боброва. – Какое же счастье – катать любимую программу перед зрителями, когда и родители присутствуют, и муж, и друзья. Невозможно было достать билеты, они были достаточно дорогими, а наши все равно покупали. Поэтому отдала все эмоции. Я эмоциональный человек и все об этом знают.

– То, какие мы занимаем места, зависит не от нас, а от судей, – добавила Боброва. – От нас зависит только катание, а не оценки. Ведь на соревнованиях разные судьи и соперники. Даже спортсмен, занимающий на чемпионате Европы 20-е место, стремится к первому. Конечно же, хотим первое место и мы. (Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ)