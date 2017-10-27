Дмитрий Соловьев: "Олимпиаду выиграет тот, у кого в нужный момент нервы будут на месте"

Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев в интервью "Р-Спорт" отметили, что во время Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане будет напряженная ситуация вокруг сборной России. Они также добавили, что Олимпиаду выиграет тот, кто совладает со своими нервами.

- Услышав фразу "хорошо откатать сезон", болельщики наверняка захотят спросить - а насколько хорошо? Сейчас уже все основные претенденты на олимпийские медали, в том числе и главные претенденты на победу канадцы Тесса Вирчу/Скотт Мойр и французы Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон, показали свои программы. Как сами чувствуете, можно будет бороться с ними на Олимпиаде?

Боброва: Вы знаете, Олимпиада - совершенно особенные соревнования, случиться может все что угодно. И, кстати, не надо забывать, что пока неизвестно, какая будет там судейская бригада, от этого много будет зависеть. Не надо забывать, что еще существует напряженная ситуация вокруг всей сборной России. Мы, конечно, об этом не думаем, наше дело - кататься, но, на самом деле, на Олимпиаду еще надо поехать. Ну а там надо будет показать свои лучшие прокаты в карьере. За все 18 лет совместной работы. Чтобы мы могли сказать друг другу: "Сделали все что могли".

Соловьев: Мы катаемся в разных стилях, поэтому сравнивать программы смысла, на мой взгляд, не имеет. А насчет особенности Олимпиады - я сейчас вспомнил Игры в Турине. Там в оригинальном танце падали едва ли не все фавориты. Вот вам свидетельство того, насколько непредсказуемые это соревнования. Выиграет тот, у кого в нужный момент нервы будут на месте.