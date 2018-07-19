Дмитрий Соловьев - о Тене: "Денис, я не верю. Сегодня упадут миллионы слез"

Олимпийский чемпион Сочи в командных соревнованиях Дмитрий Соловьев прокомментировал новость о трагической гибели казахстанского фигуриста, бронзового призера Игр-2014 Дениса Тена.

– Денис, я не верю. Сегодня упадут миллионы слез. Ты будешь всегда в наших сердцах и нашей памяти, как замечательный спортсмен, добрейшей души человек с безграничным талантом во всем. Пусть земля тебе будет пухом. Нет ничего страшнее потери собственного ребенка ! Мои соболезнования родным, близким и друзьям, – написал Соловьев в своем Инстаграме.

Тен получил ножевое ранение от неизвестных, пытавшихся снять зеркала с его машины и скончался в больнице от потери крови.