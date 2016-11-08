Дмитрий Соловьев: "Не скажу, что дома легче было выступать"

Дмитрий Соловьев, выступающий в паре с Екатериной Бобровой, отметил, что на московском этапе "Гран-при" им удалось успешно выступить благодаря энергетике зала. Танцевальный дуэт выиграл турнир и пробился в финал серии.

- Когда я говорил, что в Москве будет легче выступать, то, прежде всего, имел в виду "родные стены", поддержку зрителей, которые придут болеть за наших ребят, отдавая им свою положительную энергетику, которая будет подпитывать, - цитирует официальный сайт ФФККР Соловьева. - И я действительно, почувствовал, что это так, что силы прибавляются. Вспомнил, как Женя Плющенко выходил на Олимпиаде в Ванкувере и вдыхал энергию зала, вбирал ее в себя. То же самое я ощутил в Москве.

Но не скажу, что дома было легче выступать. На произвольном танце было даже потяжелее по "физике". Хотя мы довольны прокатами обеих программ. Мы собрали программы, показали чистые прокаты. Но, посмотрев после соревнований наше выступление, я сделал для себя кое-какие выводы и знаю, где нужно добавлять. Знаю, в каких моментах программу надо растаскивать, чтобы она была еще объемнее. Да, мы прокатались чистенько. Но теперь хочется откатать ее так, как будто вдыхаешь, легкие расширяются, как на вдохе.