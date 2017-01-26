Дмитрий Соловьев: "Наш с Бобровой прокат был не столько эмоциональным, сколько собранным"

Россиянин Дмитрий Соловьев, выступающий в паре с Екатериной Бобровой, отметил, что их прокат на чемпионате Европы был недостаточно эмоциональным. Дуэт после короткого танца занимает второе место, уступая Анне Каппеллини и Луке Ланотте из Италии.

- Сегодня мне показалось, что наш прокат был не столько эмоциональным, сколько технически очень собранным. А хочется и того, и другого, - цитирует ТАСС Соловьева. - Мы работаем не на оценки, мы работаем над своим лицом, чтобы оно понравилось всем судьям. Судей много, каждый придирается по-своему, у каждого свой взгляд на тот или иной элемент или программу в общем.

Сейчас итальянцы будут кататься на подъеме, французы будут стараться сосредоточиться на элементах, а нам просто нужно кататься так, как мы умеем и как не раз уже показывали. У нас за плечами много соревнований, и мы достаточно опытная пара, чтобы собраться. Главное для нас - подойти к соревнованиям на хорошем эмоциональном фоне, но при этом не переборщить с заводом и оставаться сосредоточенными на элементах.