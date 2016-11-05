16:08 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Дмитрий Соловьев: "Мы с Бобровой рассчитывали на первое место"

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Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев рассчитывали на то, что смогут победить на московском этапе "Гран-при". Сегодня пара заняла первое место, опередив по сумме двух танцев американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса на 4,55 балла (186,68 против 182,13).

- Мы рассчитывали на первое место, не будем скрывать, - цитирует ТАСС Соловьева. - И это не самоуверенность, это было нашим огромным желанием - у нас был непростой период в жизни, и мы много, очень много работали.

Мы давно здесь не выступали, и я поставила перед собой цель доставить удовольствие болельщикам, - подчеркнула Боброва. - Это наш зритель, он любит нас. Мы были очень сосредоточены, очень хорошо откатали короткий танец, и хотелось хорошо откатать произвольный, чтобы судьи увидели нашу работу после первого "Гран-при".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3760653

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