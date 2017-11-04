Дмитрий Соловьев: "Мы с Бобровой на "Гран-при Китая" сделали все, что могли"

Российский фигурист Дмитрий Соловьев, выступающий в паре с Екатериной Бобровой, отметил, что им было тяжело хорошо подготовиться к "Гран-при Китая" из-за его отравления. Он также добавил, что они остались довольны своим выступлением.

Напомним, Соловьев и Боброва стали третьими на "Гран-при Китая". Первое место заняла французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

– Учитывая, что мы катали последними, то собрались и сделали все, что от нас зависит. Прошлая неделя подготовки была очень тяжелой, мы практически всю ее пропустили из-за отравления, – приводит "Р-Спорт" слова Соловьева. – Я отравился, не знаю, где. Фаст-фудом не питаюсь, газировку не пью, ем только домашнюю еду. Инфекции ходят разные по осени. Не знаешь, где можешь подхватить.

Не удалось в полную силу подготовиться, тем не менее у нас было два дня – понедельник и вторник, чтобы хоть как-то почувствовать ноги и прийти в себя. Здесь мы очень довольны своим выступлением. Но комментировать, что происходит вне льда – судейские, я уж не знаю, политические или еще какие вопросы я не стану. На мой взгляд, мы сделали все, что могли на сегодня.