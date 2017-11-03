Дмитрий Соловьев: "Мы довольны прокатом, но, увидев, уровни, немножко расстроились"

Российский фигурист Дмитрий Соловьев, выступающий в танцевальной паре с Екатериной Бобровой, отметил, что в произвольном танце на этапе "Гран-при" в Китае у них все сложится лучше, чем во время короткого танца. Фигуристы занимают третье место после короткой программы. Дуэту были понижены уровни сложности за параллельную дорожку и румбу. Соловьев добавил, что для него нет принципиальной разницы между спецификой волнения во время старта на московском этапе "Гран-при", где пара заняла второе место, и на китайском турнире.

- Мы рады здесь находиться, потому что мы здесь уже шестой раз. Уже выучили дорогу от гостиницы до катка и обратно, - цитирует "Р-Спорт" Соловьева. - С каждым разом публика принимает все теплее спортсменов, все лучше начинает разбираться в фигурном катании, в танцах на льду. Что касается нашего выступления, то у нас смешанные чувства. Мы довольны прокатом, но, увидев, уровни, немножко расстроились. Но ничего, завтра новый день, новая программа, мы покажем произвольный танец, и думаю, что завтра будет все намного лучше.

А что случилось с коротким, мы разберемся дома. В начале сезона возможны сбои и какие-то недочеты, которые нужно устранять по ходу.

Мы взрослые спортсмены уже и научились справляться с волнением, выходя на лед, мы не думаем, что здесь мы дома и должны угодить публике, а здесь мы в Китае и должны отобраться в Финал "Гран-при". Нет, мы одинаково волнуемся и одинаково научились справляться с этим волнением на всех соревнованиях.