Дмитрий Соловьев: "Чувствуем на себе плиту усталости, которую надо пробить своим катанием"

Шестикратные чемпионы России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев рассказали, что на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе старались чистым катанием пробить "стену усталости", которую они чувствовали на третьем старте подряд. Они победили с общим результатом 181,92 балла.

– У нас такой график не первый год, и мы, приезжая в Братиславу, чувствуем на себе плиту усталости, которую надо пробить своим катанием. То есть на фоне усталости надо показать чистое катание, что нам и удалось сделать, – цитирует "Р-Спорт" Соловьева.

– Мы не первый год так делаем. Прошлый год доказал, что это для нас плюс. Тем более что в сезоне много таких стартов, которые идут подряд, – отметил Бобров. – И такой опыт дает нам уверенность, что мы можем так стартовать. Это разгон, через который мы проходим и знаем, что надо поменять и улучшить перед "Гран-при".