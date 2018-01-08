Дмитрий Алиев: "Тренер полез на меня как гопник"

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал о конфликте с тренером Евгением Рукавицыным перед чемпионатом России. По словам спортсмена, небольшая стычка пошла ему на пользу. По итогам турнира Алиев взял бронзу.

- У нас с Евгением Владимировичем Рукавицыным произошла небольшая стычка, - цитирует "Р-Спорт" Алиева. - Но она мне пошла на пользу - я взбодрился и хорошо откатал короткую программу.

- Как это получилось?

- Евгений Владимирович меня внезапно толкнул. Я думал сначала, он проверяет меня на баланс - как я себя контролирую. Но он еще на словах добавил, как гопник полез. Ну и после этого мы сошлись на кулаках.

- По сколько ударов нанесли друг другу?

- Ну удара по три, наверное (смеется). На самом деле, это все было не с целью кого-то побить. Это была такая игра, он так хотел завести меня. И это получилось. Хорошо на меня повлияло.