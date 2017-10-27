Дмитрий Алиев: "Совместные тренировки с Колядой приносят пользу"

Вице-чемпион мира среди юниоров Дмитрий Алиев отметил, что раз в неделю проводит с Михаилом Колядой совместные тренировки. По словам Алиева, совместные занятия приносят ему пользу.

– Раз в неделю проводим с Колядой совместные тренировки, – цитирует "Р-Спорт" Алиева. – Очень интересный опыт – да и некоторая встряска полезна. Видишь такого соперника – и заводишься. С Мишей подталкиваем друг друга, можем и на четверные прыжки поиграть. Такие маленькие соревнования получаются.