Дмитрий Алиев: "Ничего не ожидал от чемпионата Европы"

Россиянин Дмитрий Алиев, завоевавший серебро на чемпионате Европы, отметил, что даже не рассчитывал на медаль в своем первом сезоне. 18-летний фигурист на турнире, прошедшем в Москве, уступил лишь испанцу Хавьеру Фернандесу.

​- Что можете рассказать про подготовку к этому прокату?

- Очень рад, что сегодняшний день завершился для меня именно так. Хотя были и свои переживания: утром у меня не было тренировки, потому что я забыл свои ботинки в отеле. Это был небольшой форс-мажор, зато доказал самому себе, что могу хорошо и с удовольствием кататься. Спасибо еще раз публике за поддержку!

- Отсутствие в программе проблемного четверного лутца помогло?

- Еще после чемпионата России договаривались с тренером, что не будем менять набор прыжков в произвольной программе и будем надеяться на качество проката, что, наверное, и оказалось правильным решением.

- Сложно было выступать самым последним на соревнованиях?

- Еще с середины прошлого сезона, когда я еще катался в юниорах, так пошло, что в финале юниорского "Гран-при", на юниорском чемпионате мира, чемпионате России и вот сейчас я катался последним. К этому стартовому номеру мы подошли очень грамотно и подобрали правильные мысли после разминки. Сегодня я чувствовал себя окрыленным.

- Попав в сборную по итогам чемпионата страны, думали о том, что в первый взрослый сезон сможете завоевать медаль европейского первенства?

- Ничего не ожидал. Когда я отобрался на чемпионат Европы, то понял: передо мной новая цель! И до ее реализации осталось очень мало времени. Надо было брать себя в руки и максимально грамотно организовывать тренировочный процесс, без поблажек. (Екатерина БЕСПАЛОВА)