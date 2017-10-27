Дмитрий Алиев: "Хотел бы перенять от Ханю свободу и легкость катания"

Вице-чемпион мира среди юниоров Дмитрий Алиев отметил, что Юдзуру Ханю был его кумиром. Россиянин также добавил, что хотел перенят от японца его свободу и легкость, с которой он катается.

- Безусловно, Ханю был моим кумиром, - цитирует "Р-Спорт" Алиев. - А сейчас, побыв рядом с ним на разминке, например, я почувствовал, что у него сумасшедшая внутренняя энергетика, которую в нужный момент он умеет включать. Мне хотелось бы перенять от него свободу и легкость, с которой он катается.

Напомним, что Алиев на московском этапе "Гран-при" стал шестым, Ханю - второй.