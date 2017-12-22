Дмитрий Алиев: "Чувствую, что уверенности не хватает"

Фигурист Дмитрий Алиев после чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге, отметил, что его подвел психологический момент. Спортсмен также добавил, что ему не хватило уверенности.

– Я достаточно хорошо выступал на юниорских Гран-при, но сейчас чувствую, что уверенности не хватает – приходится контролировать эмоции, поймать волну взрослого старта, – цитирует ТАСС Алиева. – Это всего третий старт такого уровня в карьере. Физически работы было сделано много, но психологический момент меня сегодня подвел.

С одной стороны чемпионат завершился для меня с бронзовой наградой, а значит, есть шанс выступить на чемпионате Европы, с другой – было очень непросто, во второй половине программы немного перегорел, начал искать ошибки. Но самое для меня важное впечатление – это поддержка публики. В конце проката от такой поддержки слезы наворачивались на глаза.

Напомним, что Алиев завоевал бронзу на чемпионате России. Победителем стал Михаил Коляда, вторым - Александр Самарин.