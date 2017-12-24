Дмитриев во время показательных выступлений попытался исполнить аксель в 4,5 оборота

Артур Дмитриев, занявший пятое место на чемпионате России в Санкт-Петербурге, во время показательных выступлений попытался исполнить аксель в 4,5 оборота, сообщает "Р-Спорт". Фигурист, в 2016 году выигравший Финал Кубка России, приземлился с недокрутом, но устоял на ногах.

Отметим, что самым сложным элементом на соревнованиях у мужчин считается лутц в четыре оборота. На официальных турнирах не было зафиксировано ни одного исполнения акселя в 4,5 оборота, но на тренировках Дмитриев уже исполнял его.

Дмитриев не вошел в состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в Москве с 17 по 20 января. Он был включен в число запасных.