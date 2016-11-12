Дмитриев стал девятым на этапе "Гран-при" в Париже

Россиянин Артур Дмитриев стал седьмым в произвольной программе у мужчин на французском этапе "Гран-при". В итоговом протоколе он занял девятое место. Победу праздновал испанец Хавьер Фернандес. Второе место досталось Денису Тену из Казахстана, замкнул первую тройку представитель США Адам Риппон.
Париж (Франция)
"Гран-при"
Trophee de France
Мужчины
Произвольная программа
1. Фернандес (Испания) – 188,81
2. Риппон (США) – 182,28
3. Д. Тен (Казахстан) – 180,05
4. Чен (США) – 171,95
5. Мура (Япония) – 170,04
6. Ге (Узбекистан) – 156,57
7. ДМИТРИЕВ (Россия) – 154,22…
Итог
1. Фернандес (Испания) – 285,38
2. Д. Тен (Казахстан) – 269,26
3. Риппон (США) – 267.53
4. Чен (США) – 264,80
5. Мура (Япония) – 248,42
6. Хендрикс (Бельгия) – 230,47…
9. ДМИТРИЕВ (Россия) – 218,70
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/events/1823_23_0/