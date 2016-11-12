Дмитриев стал девятым на этапе "Гран-при" в Париже

Россиянин Артур Дмитриев стал седьмым в произвольной программе у мужчин на французском этапе "Гран-при". В итоговом протоколе он занял девятое место. Победу праздновал испанец Хавьер Фернандес. Второе место досталось Денису Тену из Казахстана, замкнул первую тройку представитель США Адам Риппон.

Париж (Франция)

"Гран-при"

Trophee de France

Мужчины

Произвольная программа

1. Фернандес (Испания) – 188,81

2. Риппон (США) – 182,28

3. Д. Тен (Казахстан) – 180,05

4. Чен (США) – 171,95

5. Мура (Япония) – 170,04

6. Ге (Узбекистан) – 156,57

7. ДМИТРИЕВ (Россия) – 154,22…

Итог

1. Фернандес (Испания) – 285,38

2. Д. Тен (Казахстан) – 269,26

3. Риппон (США) – 267.53

4. Чен (США) – 264,80

5. Мура (Япония) – 248,42

6. Хендрикс (Бельгия) – 230,47…

9. ДМИТРИЕВ (Россия) – 218,70