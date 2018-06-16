Для Медведевой изготовили лезвия из розового золота

Бывший фигурист Миша Ге показал лезвия, которые были изготовлены специально для двукратного серебряного призера Олимпиады-2018 Евгении Медведевой. Лезвия сделаны из розового золота, на них выгравировано имя и фамилия фигуристки.

- Когда мастерство встречается с красотой. Впервые в мире: 24-каратные лезвия из розового золота. - написал в своем Инстаграме Ге. - Высокие требования. Большой вызов этому творению.

Напомним, ранее Медведева решила сменить тренера и переехать в Канаду к специалисту Брайану Орсеру.