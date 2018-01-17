Дизайнер костюмов для Медведевой и Загитовой рассказала, сколько стоит сшить платье

Дизайнер костюмов для фигурного катания Ольга Рябенко, которая работает с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой, рассказала, сколько стоит сшить платье. Она также отметила, что у спортсменов случаются курьезные ситуации с костюмами во время выступлений.

– Сложнее всего работать с людьми, а не шить. Никого не обидеть, не сделать позже или хуже. Чтобы не было мысли у фигуриста, что его меньше любят, – сказала Рябенко. – Очень сложно работать в одной группе с детьми одного уровня. С теми же девочками Тутберидзе. Я их всех люблю, они все хорошие и должны быть разными, и чувствовать себя звездами. А если шьется простое платье, фигурист должен понимать почему.

– Сколько же все это стоит?

– Самое простое платье– 25-30 тысяч рублей, максимум 55-60 тысяч, если нужны дорогая ткань или кружева. Бывает еще, что требуется определенный кусок, а один метр стоит целых 6 тысяч. С шифоном та же история – иногда нужно 3-4 метра, чтобы вырезать нужные куски для юбки.

– Бывают случаи, когда от костюма в ходе проката отлетает какая-то деталь и прощай важный балл! Это недоработки или случайность?

– У всех по-разному. Года три назад у девушки в ходе проката лопнула и отлетела бретелька. Разве это можно было просчитать? А как-то молодой человек захотел кататься в джинсах. Это сейчас я могу напечатать специальный джинс, а раньше пришлось пробовать делать брюки из стрейч-коттона. Мальчик был небольшой, попробовали на тренировке – все было хорошо! А пару раз присел в волчок на соревнованиях и брюки начали медленно сползать. Докатывал программу и ловил их руками. (Екатерина БЕСПАЛОВА)

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