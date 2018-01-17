Дизайнер костюмов для Липницкой: "Не знала, что создаю образ, который войдет в историю Олимпийских игр"

Дизайнер костюмов для фигурного катания Ольга Рябенко рассказала, что не предполагала, что создаст образ для Юлии Липницкой, в котором она станет олимпийской чемпионкой Сочи-2014. Рябенко также добавила, что завершение карьеры 19-летней спортсменки стало для нее неожиданностью.

– Судя по фотографиям на вашей страничке в соцсети, легендарное красное пальто Юлии Липницкой тоже ваше творение?

– Это моя первая работа для группы Тутберидзе, раньше-то я шила для малышей, – сказада Рябенко. – А у Юли не сложилось у другого мастера и до старта оставалось всего две недели. Они пришли ко мне с мамой и сказали: "Оля, нам нужно красное пальто, которое не будет смотреться как платье". Дальше думала я. В итоге сделала его из двух слоев сетки, темного и светлого, и прокрасила для фактуры.

– Чувствовали, что создаете образ, который войдет в историю Олимпийских игр?

– Нет, конечно! Знала, что Липницкая готовилась к выступлению в Сочи, но это было из серии "может быть". Тогда ко мне пришла обычная девочка Юля.

– Хоть что-то намекало на то, что прошлый сезон может стать для Липницкой последним в карьере?

– Что вы! Они с тренером очень основательно готовились, все костюмы пошили заранее, Юля приезжала из Сочи на примерки… Для меня финал сезона стал полной неожиданностью! Липницкая была тогда на подъеме и входила в сезон уверенно, с хорошим настроением.

– На свой последний соревновательный прокат Липницкая вышла на лед в кожаном комбинезоне"убивать Билла"…

– Для него у меня было нарисовано где-то 8 вариантов, ведь еще с лета начали им заниматься. Юля была в форме, которая смотрелась в нем идеально. Правда из фильма желтые полоски брать не стали, постарались придумать что-то свое. (Екатерина БЕСПАЛОВА)

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