"Диетолог не справляется со своей работой, а крой платьев это только подчеркивает". Известный комментатор - о проблемах Медведевой

Комментатор фигурного катания на спортивных телеканалах Андрей Журанков в интервью "СЭ" заявил, что новый образ двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой не произвел ожидаемого эффекта.

– Есть ли причины у потери прыжков и легкости?

– Недавно общался с фигуристкой из сборной России, и она выразила мнение, что Жене не хватает льда – у нее 45 минут утром и 45 минут вечером. В России группа Тутберидзе работает на льду огромное количество времени, и так было всегда. Полтора часа утром, полтора часа после обеда, есть еще ОФП. Так достигается натренированность, причем именно в ледовой работе. То же самое практически у любой тренерской группы в России. Ледовой практики ей, скорее всего, и не хватает. Не уверен, что организм Жени перестроился под такой режим, да и перестроится ли? Она всю жизнь работала в другом графике.

Еще одна причина, как сказал другой спортсмен, – Орсер попросил Женю быть более женственной, стать цельной женской натурой. Под нее был сделал новый, совершенно несвойственный ей крой платьев. Медведева говорила, что с ней работает диетолог, и она может есть, что угодно. Но то, что мы все увидели во Франции… Кажется, диетолог не справляется со своей работой, а крой платьев это только подчеркивает. Особенно это было заметно в короткой программе. Новая музыка, новый образ, новые платья и чуточку новая фигура – "вау-эффекта" не получилось. Люди не слепые, все это видят. Это не ее. (Андрей Шитихин)

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