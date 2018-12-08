Дарья Павлюченко о финале "Гран-при": "Волнение присутствовало"

Российская фигуристка Дарья Павлюченко - о выступлении в паре с Денисом Ходыкиным в Ванкувере (Канада) в финале Гран-при. В короткой программе они набрали 61,24 балла и показали шестой результат.

- Волнение присутствовало, - цитируют Павлюченко "РИА Новости".

- У меня волнение было в мышцах, но никак не в голове, и это продолжалось первые 5-10 секунд программы, - добавил Ходыкин. - Мы получаем опыт, в этом прокате было очень близкое вращение у нас, и подкрутка была низкой.

После короткой программы лидирует китайская пара Пэн Чэн/Цзинь Ян. В тройке лучших также два российских дуэта - Наталья Забияко/Александр Энберт и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.