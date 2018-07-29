Дарья Паненкова покинула группу Этери Тутберидзе?

Российская фигуристка Дарья Паненкова поблагодарила тренера Этери Тутберидзе за совместную работу. Ранее появилась информация, что Паненкова может покинуть группу Тутберидзе, в которой тренировалась с 2016 года.

- Хочу выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу за проделанную работу, - написала Паненкова в Инстаграме. - Спасибо вам, Этери Георгиевна, Даниил Маркович, Сергей Викторович, Сергей Александрович и Людмила Борисовна за то, что вы сделали для меня. Хочу вам пожелать успешной работы в дальнейшем.

Напомним, ранее группу Тутберидзе уже покинули двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, Полина Цурская и Анастасия Тараканова.