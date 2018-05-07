Цурская вслед за Медведевой ушла от Тутберидзе

Российская фигуристка Полина Цурская завершила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на саму спортсменку. Цурская сотрудничала с Тутберидзе с 2013 года. На ее счету победы в первенстве России среди юниоров, юниорском "Гран-при" и юношеской Олимпиаде.

В минувшем сезоне Цурская стала пятой на чемпионате России.

Сегодня об уходе от Тутберидзе объявила двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева. Заниматься она будет у канадца Брайана Орсера. С кем будет заниматься Цурская, пока не сообщается.