19:11 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Цурская вслед за Медведевой ушла от Тутберидзе

Полина ЦУРСКАЯ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ
Полина ЦУРСКАЯ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ

Российская фигуристка Полина Цурская завершила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на саму спортсменку. Цурская сотрудничала с Тутберидзе с 2013 года. На ее счету победы в первенстве России среди юниоров, юниорском "Гран-при" и юношеской Олимпиаде. 

В минувшем сезоне Цурская стала пятой на чемпионате России.

Сегодня об уходе от Тутберидзе объявила двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева. Заниматься она будет у канадца Брайана Орсера. С кем будет заниматься Цурская, пока не сообщается.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/figure_skating/20180507/1136564681.html

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!