Цурская - о пропуске Олимпиады: "Было обидно, но кого винить, кроме себя?"

Олимпийская чемпионка среди юниоров Полина Цурская призналась, что ей было обидно пропускать Олимпиаду-2018. Но фигуристка добавила, что все равно искренне поддерживала на Играх Евгению Медведеву и Алину Загитову.

– Было обидно, но кого винить, кроме себя? Я искренне переживала за наших девочек, – цитирует Федерация фигурного катания на коньках России Цурскую. – Но временами мне лезли в голову мысли, что я упустила свое место в олимпийской сборной. А могла бы быть на Играх и переживать незабываемые эмоции, о которых говорили все спортсмены в интервью.

С другой стороны, я чувствовала, какой это накал страстей, эмоций, напряжения, какая это адская мясорубка… Для себя я сделала вывод, что в олимпийский сезон цена любого промаха, ошибки, пропуска старта возрастает в разы.Олимпийские игры – это огромный стресс, даже если ты завоевываешь олимпийские медали. Я видела Алину Загитову и Женю Медведеву после их возвращения. Они были выжаты, опустошены. Женя, которая всегда веселая, общительная, всегда готова выслушать с энтузиазмом, дать совет, была совершенно другой. И только через месяц Женя стала прежней. Алине было тяжело. Я видела, как она готовилась к чемпионату мира. Изо дня в день на тренировках боролась с собой. Олимпиада – это, конечно, праздник. Но для спортсмена это и тяжелое испытание

Во время Олимпиады я плакала дважды. От радости за Алену Савченко. И второй раз, когда проснулась и увидела результаты девочек. Посмотрела в записи прокат Жени. Он был настолько эмоциональным, что тронул меня до глубины души. И когда Женя выплеснулась вся на льду и заплакала, у меня тоже потекли слезы… Алина – молодец! Но Женя настолько выложилась! Это был ее лучший прокат в жизни! Такие эмоции! Такое катание!

Напомним, что 16-летняя Цурская в сезоне-2017/18 впервые участвовала во взрослых стартах.