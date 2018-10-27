"Чудес не бывает". Авербух убежден, что Медведеву ждет очень тяжелый сезон

Экс-хореограф двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Илья Авербух заявил, что 18-летняя фигуристка должна быть психологически готова к очень тяжелому сезону.

В ночь с пятницы на субботу женщины исполнили короткие программы на этапе "Гран-при" Канады. Медведева набрала 60,83 балла и показала седьмой результат.

- Для Жени этот сезон, конечно, будет очень тяжелым, и это было всем понятно. Хотя все надеялись на маленькое чудо, на магию самой Жени. Но чудес не бывает, - цитирует "РИА Новости" Авербуха. - Сейчас совершенно другая система подготовки, другая психологическая нагрузка, изменения физиологического характера.

Сейчас никакого криминала я не вижу. Конечно, все расстроены, но главное, чтобы Женя все это прошла. Я абсолютно уверен, что это еще не конец света.

Произвольная программа у женщин на "Гран-при" Канады состоится в ночь с субботы на воскресенье.

Неудачный прокат Медведевой. Это стоит увидеть. Видео