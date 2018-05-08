Что скажет Медведева при встрече с Тутберидзе? Версия Максима Транькова

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков уверен, что Евгения Медведева корректно себя поведет при встрече с Этери Тутберидзе. Накануне, напомним, фигуристка объявила, что уходит от тренера и начинает работу с канадским специалистом Брайаном Орсером.
- Как думаете, после вынесения на публику личных разговоров Медведева не отвернется от Тутберидзе при следующей личной встрече?
- Уверен, что, когда они встретятся на соревнованиях или еще где-то, Женя Медведева скажет: "Здравствуйте, Этери Георгиевна". И все. И не будет никаких проблем. Она никогда не отвернется. Я не знаю ни одного более корректного человека в фигурном катании, чем Женя Медведева. (Андрей СИЗЯКИН)
Полная версия интервью Максима Транькова - скоро в "СЭ"
Развод Медведевой и Тутберидзе. 10 главных вопросов по теме //
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Орсер: "Медведева сказала, что ничего не хочет говорить по поводу ситуации с тренером" //
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suomi257
ещё бы она что то сказала в свои 17 лет!!!...совесть то уж хотя бы немного надо иметь!!!
12:48