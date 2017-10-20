Чен выиграл короткую программу на "Гран-при России", Ханю - второй, Алиев - третий

Американец Натан Чен выиграл короткую программу на московском "Гран-при". Его результат 100,54 балла. Вторым стал японец Юдзуру Ханю (94,85). Тройку замкнул россиянин Дмитрий Алиев (88,77). Четвертым стал его соотечественник Михаил Коляда (85,79).
Москва (Россия)
"Гран-при"
Rostelecom Cup
Мужчины
Короткая программа
1. Чен (США) - 100,54
2. Ханю (Япония) - 94,85
3. АЛИЕВ (Россия) - 88,77
4. КОЛЯДА (Россия) - 85,79
5. Ге (Узбекистан) - 85,02
6. Васильев (Латвия) - 82,44...
9. ЛАЗУКИН (Россия) - 78,54