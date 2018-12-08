Чен победил в финале "Гран-при", Воронов - шестой

Победу у мужчин в финале "Гран-при" по фигурному катанию, который проходит в Ванкувере (Канада), одержал американец Натан Чен. Он набрал 282,42 балла.

Вторым стал японец Сома Уно (275,10). На третьем месте кореец Ча Чун Хван (263,49). Российский фигурист Сергей Воронов на шестой позиции (226,44).

Фигурное катание

Ванкувер (Канада)

"Гран-при"

Финал

Мужчины

Произвольная программа



1. Натан Чен (США) - 189,43

2. Сома Уно (Япония) - 183,43

3. Ча Чун Хван (Корея) - 174,42

4. Михал Бржезина (Чехия) - 166,05

5. Киган Мессинг (Канада) - 156,49

6. Сергей Воронов (Россия) - 143,48

Итоговый результат

1. Натан Чен (США) - 282,42

2. Сома Уно (Япония) - 275,10

3. Ча Чун Хван (Корея) - 263,49

4. Михал Бржезина (Чехия) - 255,26

5. Киган Мессинг (Канада) - 236,05

6. Сергей Воронов (Россия) - 226,44