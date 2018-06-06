Чемпионат России по фигурному катанию пройдет 19-23 декабря

ФФККР опубликовала соревнований на сезон-2018/19. Чемпионат России пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря.

Первенство России среди юниоров пройдет в Перми с 31 января по 4 февраля.

Этапы Кубка России пройдут в Сызрани (14-18 сентября), Йошкар-Оле (2-6 октября), Красноярске (16-20 октября), Казани (6-10 ноября), Москве (20-24 ноября) и Великом Новгороде (18-22 февраля).