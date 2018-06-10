Чемпионат мира по фигурному катанию сезона-2020/21 пройдет в Стокгольме

Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе в Севилье утвердил города, в которых пройдут чемпионаты мира и Европы сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте организации.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме, а в Загребе проведут чемпионат Европы. Также предварительно утверждены места проведения чемпионатов мира среди юниоров по конькобежному спорту и шорт-треку. Они пройдут в японском Хатинохе и американском Солт-Лейк-Сити, соответственно.

Как отмечается, решения по другим турнирам и местам их проведения будут приняты в октябре.

Отметим, что Стокгольм впервые примет чемпионат мира по фигурному катанию, в то время как в Загребе европейские первенства проходили уже дважды, в 1979-м и 2008-м.