Букин попросил МОК пересмотреть его решение о недопуске к Олимпиаде-2018

Фигурист сборной России Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, написал открытое письмо членам МОК и главе комитета Томасу Баху. Спортсмен просит пересмотреть решение о его недопуске к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. О недопуске Букина и ряда других спортсменов России стало известно во вторник.

"Меня зовут Иван Букин. Я – член сборной команды России по фигурному катанию на коньках и сын олимпийского чемпиона в танцах на льду Андрея Букина, который выступал в паре с Натальей Бестемьяновой. Моя мама тоже бывшая фигуристка.

Я вырос в спортивной семье и с самого детства усвоил, что в спорте всего можно добиться только собственным трудом, а не закулисными играми или запрещенными медицинскими препаратами.

Я занимаюсь фигурным катанием много лет. И никогда не был замешан ни в одном допинговом скандале. Ни одна моя допинг-проба не была положительной. И я не понимаю, почему за несколько недель до Олимпийских игр, без объяснения каких-либо причин, меня отстраняют от участия в зимней Олимпиаде.

Игры в Корее должны были стать первыми в моей спортивной карьере. Мы с моей партнершей Александрой Степановой шли к этому многие годы. Мы интенсивно работали и в этом сезоне по спортивному принципу отобрались в олимпийскую команду сборной нашей страны. На прошлой неделе мы стали третьими на Чемпионате Европы в Москве.

Участие в Олимпийских играх всегда было моей заветной мечтой, и я не могу понять и согласиться с отсутствием моего имени в списке приглашенных на Игры в Пхенчхане.

Я надеюсь, что это решение будет пересмотрено, предоставив мне возможность принять участие в XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года", - приводит официальный сайт ФФККР письмо Букина.