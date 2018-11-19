Брайан Орсер: "Женщины скоро "взорвут" технику"

Канадский специалист, один из лучших тренеров мира по фигурному катанию, наставник Евгении Медведевой и Юдзуру Ханю, встретился в Москве с корреспондентом "СЭ" и дал откровенное интервью.

– Чего можно ожидать от четырехлетия перед Пекином-2022?

– За четыре года между Сочи и Пхенчханом мужчины-одиночники подняли техническую планку до почти невероятного уровня: четверные лутцы, риттбергеры… Почти каждый одиночник делает четверной прыжок, даже на юниорском уровне. Это потрясающе! Что касается женщин, то у них пошли уже и тройные аксели, и четверные прыжки. Русские девочки уже исполняют четверной лутц! Так что еще немного, и женщины тоже "взорвут" технику. Да они это уже делают!

– Может ли дойти до того, что победить на следующих Олимпийских играх без перечисленных элементов будет невозможно?

– По новым правилам исполнять их очень рискованно. Но сейчас женское катание, с одной стороны, красивое и быстрое, а с другой – невероятно атлетичное. К слову, я поддерживаю изменения в правилах и понимаю, почему они произошли. Самое сложное – это, конечно, сокращение мужской произвольной программы на 30 секунд. Но считаю, что изменения придутся по душе болельщикам и телезрителям. Ведь до этого сколько раз им приходилось видеть, что фигурист дважды падал, но выигрывал, а их любимец катался прекрасно и чисто, но оставался ни с чем. В голове у них явно сидел вопрос: что происходит? Речь прежде всего идет о чемпионатах мира и Олимпийских играх. Больше такого не будет. (Екатерина Беспалова)

Полная версия интервью Брайана Орсера