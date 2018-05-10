13:03 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Брайан Орсер: "Жанна Медведева — мать номер один"

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Тренер по фигурному катанию Брайан Орсер выразил надежду, что мама двукратного серебряного призера Олимпиады-2018 Евгении Медведевой Жанна приедет вместе с дочкой в Канаду.

- Я очень на это рассчитываю, скажу вам честно. Для меня это важно, – цитирует "Р-Спорт" Орсера. – Насколько успел понять, Женя с мамой очень близки, вряд ли кто знает ее лучше, чем Жанна. Она, как говорится, мать номер один. Для тренера это огромное подспорье. Мне кажется, что у нас все получится.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/interview/20180510/1136673188.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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JackpotSS

Сколько читаю статьи про Медведеву - похоже никого не волнует вообще, что у мамы Жени другая фамилия.

13:35

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