Брайан Орсер: "Жанна Медведева — мать номер один"

Тренер по фигурному катанию Брайан Орсер выразил надежду, что мама двукратного серебряного призера Олимпиады-2018 Евгении Медведевой Жанна приедет вместе с дочкой в Канаду.

- Я очень на это рассчитываю, скажу вам честно. Для меня это важно, – цитирует "Р-Спорт" Орсера. – Насколько успел понять, Женя с мамой очень близки, вряд ли кто знает ее лучше, чем Жанна. Она, как говорится, мать номер один. Для тренера это огромное подспорье. Мне кажется, что у нас все получится.