Брайан Орсер: "Тренеры хотят понять, как Тутберидзе создает фигуристок уровня Медведевой"

Новый тренер двукратного серебряного призера Олимпиады-2018 Евгении Медведевой Брайан Орсер сказал, что фигуристка положительно отзывалась об Этери Тутберидзе, с которой она работала с 2007 по 2018 год. Канадский специалист также отметил, что бывший наставник 18-летней спортсменки работала в глобальном смысле правильно.

– Женя с очень большим уважением говорила о своем бывшем тренерском штабе и сразу дала понять, что не намерена давать какие-то отрицательные оценки прошлой работе, – цитирует "Р-Спорт" Орсера. – Это логично, как мне кажется. Если фигурист два раза подряд становится сильнейшим в мире, значит, его подготовка в глобальном смысле была правильной, так?

Не думаю, что ошибусь, если скажу, что все тренеры мира хотели бы понять, каким образом Этери Тутберидзе продолжает поставлять все новых и новых спортсменок подобного уровня. Как ей это удается? Что такого она делает в своих тренировках?

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