Брайан Орсер: "Сейчас Медведева на распутье"

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер отметил, что сейчас у двукратного чемпиона мира Евгении Медведевой непростой период. По словам Орсера, он сделает все возможное, чтобы помочь фигуристке его преодолеть.

- Мне прекрасно известна цель Медведевой – выиграть следующие Олимпийские игры, – цитирует "Р-Спорт" Орсера. – На пути к этим Играм у нас будет три чемпионата мира. Выиграет ли она все три - не знаю. У меня нет хрустального шара. Знаю только то, что сейчас Медведева на распутье, и мы с нашей командой сделаем все возможное, чтобы помочь Жене успешно преодолеть этот период.