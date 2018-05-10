Брайан Орсер: "Переговорил с Тарасовой, осталось ощущение, что она внутренне поддерживает решение Медведевой"

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал, что у него был разговор с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой по поводу двукратного серебряного призера Олимпиады-2018 Евгении Медведевой. По словам Орсера, Тарасова поддерживает решение фигуристки уйти от Этери Тутберидзе и тренироваться в Канаде.

– Я только что очень коротко переговорил с Татьяной Тарасовой, и у меня осталось ощущение, что она внутренне поддерживает решение Медведевой, хоть и не сказала об этом напрямую, – приводит "Р-Спорт" слова Орсера. – Очень надеюсь, что это действительно так. Мне бы хотелось иметь возможность хотя бы иногда спрашивать у Тарасовой совета. Она – совершенно невероятный и очень мудрый специалист.