Брайан Орсер: "Медведева сказала, что ничего не хочет говорить по поводу ситуации с тренером"

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал, что его очень удивила просьба Евгении Медведевой перейти заниматься к нему. Сегодня двукратная чемпионка мира и Европы и серебряный медалист Олимпиады в Пхенчхане объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе.

- Я был ошарашен, - цитирует icenetwork.com Орсера. - Я тут же позвонил Трэйси Уилсон (ассистенту Орсера) и сказал: "Ты не поверишь".

Евгения сказала: "Мне нужны перемены". Она не говорила, почему. Я очень уважаю ее, потому что она сказала мне: "Не хочу говорить ничего плохого о моей нынешней тренерской ситуации".

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