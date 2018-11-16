Брайан Орсер: "Ханю нервничал во время разминки, был сонным и медлительным"

Тренер японского фигуриста Юдзуру Ханю Брайан Орсер заявил, что его подопечный нервничал во время разминки перед короткой программой на этапе Гран-при в Москве. Специалист также назвал "великолепной" работу с 23-летним спортсменом.

- Он нервничал во время разминки, был немного сонным и медленным, но я видел, как он включился во время ожидания своей очереди. Нам пришлось ждать около 30 минут, - приводит слова Орсера РИА Новости. - Он вообще не удивляет меня, работа с ним великолепна каждый раз, к этому не привыкнешь. Каждое его выступление происходит от сердца – на 100 процентов.

Ханю выиграл короткую программу у мужчин на Гран-при по фигурному катанию в Москве. Он набрал 110,53 балла и установил мировой рекорд.

Все о фигурном катании - здесь