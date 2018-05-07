23:13 7 мая | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Брайан Орсер: "Достижения Медведевой - верхушка айсберга, она способна на большее"

Канадский тренер Брайан Орсер подчеркнул, что его новая подопечная Евгения Медведева может достичь еще более выдающихся результатов, чем добилась на данный момент. Двукратная победительница чемпионатов мира, Европы и финалов "Гран-при", серебряный призер Олимпиады-2018 сегодня объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. 

- Медведевой нужно открыть себя заново, - цитирует icenetwork.com Орсера. - Хоть у нее есть невероятные достижения, это лишь верхушка айсберга, она способна на большее. 

Будет непросто. Другие тренеры знают ее лучше, чем я. Нам нужно будет много общаться. 

Я сказал ей: "Тебе необязательно будет выигрывать каждый турнир по пути к Олимпиаде". Важно знать свою цель и то, как мы планируем ее добиваться.

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