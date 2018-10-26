Бойкова и Козловский - четвертые после короткой программы Skate Canada

Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре лидируют в состязаниях пар в короткой программе на втором этапе "Гран-при" - Skate Canada. Второе место занимают Пэн Чэн и Цзинь Ян, тройку замыкают канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Мишель Маринаро.

Российский дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский идут четвертыми.

Лаваль (Канада)

"Гран-при"

Skate Canada

Пары

Короткая программа

1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 74,51

2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 72,00

3. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) - 71,26

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 64,57

5. Екатерина Александровская/Харли Уиндзор (Австралия) - 60,77

6. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) - 59,59