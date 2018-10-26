Бойкова и Козловский - четвертые после короткой программы Skate Canada

Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре лидируют в состязаниях пар в короткой программе на втором этапе "Гран-при" - Skate Canada. Второе место занимают Пэн Чэн и Цзинь Ян, тройку замыкают канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Мишель Маринаро.
Российский дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский идут четвертыми.
Лаваль (Канада)
"Гран-при"
Skate Canada
Пары
Короткая программа
1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 74,51
2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 72,00
3. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) - 71,26
4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 64,57
5. Екатерина Александровская/Харли Уиндзор (Австралия) - 60,77
6. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) - 59,59
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