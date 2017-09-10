Боброва пообещала "вау-эффект" в новой произвольной программе

Олимпийские чемпионы Сочи Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев рассказали о произвольной программе на новый сезон, сообщает "Р-Спорт". - По словам фигуристов, история танца - любовь слепой девушки и мужчины.

- В чем история вашего танца?

Екатерина Боброва: Я слепая девушка, сталкиваюсь случайно с человеком, понимаю, что это мужчина, и мы друг в друга влюбляемся. Причем Дима так в меня влюбляется, что для него моя слепота абсолютно не помеха.

Дмитрий Соловьев: Поначалу мне интересно, почему я влюбился в человека с таким недугом. Мне интересно помогать ей, раскрывать ее.

Екатерина Боброва: И любовь делает невозможное - я прозреваю. Вижу мир вокруг, вижу его, понимаю, как он прекрасен, даже лучше, чем я думала. Нас разрывает от счастья, мы летим, у нас любовь… Но в итоге оказывается, что я была всего лишь видением. Меня на самом деле нет.

Дмитрий Соловьев: Я просто придумал для себя всю эту историю. Мои чувства оказались сном. Каждый раз мы проживаем эту историю заново. Наверное, целиком передать в прокате эмоции пока не получается. Но через себя мы ее пропускаем, чувствуем каждый момент в музыке, каждый переход, каждое движение. После первого же проката поняли, что это наша программа, что нам нравится ее катать и улучшаться.

- Говорят, что для Олимпиады программа должна быть с "вау-эффектом". Как вам кажется, здесь он есть?

Екатерина Боброва: Если мы исполняем эту программу вдохновенно, с чувством, то да, это "вау-программа". Я это так чувствую.

Дмитрий Соловьев: Надо будет еще посмотреть на программу со стороны, на видео, но пока такое ощущение есть.