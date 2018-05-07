Боброва - о Медведевой: "Поддержу любое ее решение"

Олимпийская чемпионка-2014 Екатерина Боброва подчеркнула, что поддержит любое решение фигуристки Евгении Медведевой. Сегодня двукратная чемпионка мира и Европы и серебряный призер Олимпиады-2018 официально объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.

- Мы вместе выступаем за сборную России, мы – подруги, и я поддержу любое Женино решение, - цитирует "Р-Спорт" Боброву. - Во-первых, она абсолютно взрослый состоявшийся человек, и жизненного опыта у нее не на 18 лет, учитывая все, что она пережила, - и травмы, и соревнования, и победы, и проигрыши. Это здравомыслящий человечек, которого я абсолютно поддерживаю во всех начинаниях, какой бы она выбор по жизни ни сделала.

Я не оцениваю этот шаг Жени как правильный или неправильный. Это ее жизнь, и она делает то, что считает правильным. Я не вправе никого осуждать – тренер виноват или Женя. Это решение, поверьте мне, принято отнюдь не Евгенией единолично. Наверняка были какие-то собрания и обсуждения и с федерацией, и с мамой и бабушкой, которые всю жизнь следят за ее катанием. Это не было так, что Женя проснулась утром и приняла это решение. Конечно же, оно ей непросто далось, но, тем не менее, оно было принято.